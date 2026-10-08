Яндекс не может гарантировать восстановление оборудования после пожара в дата-центре Сасово

Компания «Яндекс» продолжает работу по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Рязанской области. Представители компании сообщили, что окончательная оценка ущерба инфраструктуре дата-центра в городе Сасово еще не завершена, а судьба пострадавшего оборудования остается под вопросом.

Как заявили в пресс-службе компании в беседе с корреспондентами РИА Новости, специалисты в настоящее время проводят детальный осмотр поврежденных помещений.

«Масштаб ущерба для инфраструктуры еще оценивается. Пока мы не можем подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово», — подчеркнули в «Яндексе».

Напомним, что пожар в центре обработки данных произошел 8 октября. Возгорание затронуло часть инфраструктуры, что вынудило компанию полностью остановить работу данного дата-центра в целях безопасности.

В «Яндексе» заранее предупредили пользователей о возможных технических сложностях. Из-за вывода из строя части серверов некоторые популярные сервисы компании в настоящее время функционируют с периодическими перебоями.