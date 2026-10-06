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Общество

Рязанские студенты могут получить Заповедную стипендию от Президентского фонда природы

Анастасия Мериакри
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Студенты Рязанской области, увлеченные экологией и охраной окружающей среды, получили шанс поддержать свои инициативы. Президентский фонд природы объявил о запуске новой стипендиальной программы под названием «Заповедная стипендия», направленной на поддержку молодежи.

Программа рассчитана на широкий круг обучающихся. Подать заявку могут как студенты, которые уже активно занимаются природоохранной деятельностью и реализуют собственные экологические проекты, так и те, кто только планирует сделать свои первые шаги в этой важной сфере.

Для всех, кому небезразличны темы экологии, развития заповедных территорий и защиты окружающей среды, эта стипендия может стать тем самым первым шагом к профессии хранителя природы.

Узнать подробные условия участия, критерии отбора и заполнить анкету можно по ссылке: https://xn--80aafibdckoc4cdfnh4ar6ui.xn--p1ai/.

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