Рязанская область отрабатывает действия при ЧС в ходе всероссийской штабной тренировки

В Рязанской области с 7 по 9 октября проводится Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В первый день её проведения состоялось заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В мероприятии принял участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Андрей Журко.

Тренировка организована в два этапа и охватывает все субъекты Российской Федерации. В ней задействованы представители федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, территориальных подразделений МЧС России, а также профильных служб и муниципалитетов. Главная задача учений — повысить готовность органов управления и сил гражданской обороны, а также отработать практические навыки действий в условиях ЧС.

В Рязанской области для участников подготовили условные вводные. В течение трёх дней им предстоит отрабатывать практические мероприятия по гражданской обороне при возникновении чрезвычайных ситуаций и организации первоочередного жизнеобеспечения населения. Особый акцент сделан на всесторонней оценке обстановки и правильности принимаемых решений.

В рамках тренировки в образовательных учреждениях региона прошла акция «Всероссийский открытый урок культуры безопасности», приуроченная ко Дню гражданской обороны РФ. Школьники изучили алгоритмы поведения в экстренных ситуациях. Кроме того, 9 октября состоится проверка систем оповещения населения. Предусмотрен запуск электромеханических сирен и замещение эфира общероссийских обязательных теле- и радиоканалов информацией о проверке.