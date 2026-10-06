Изображение от Freepik
Общество

Пенсионерка из Рязанской области получила жилье после 20 лет жизни во времянке

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Пенсионерка из Рязанской области, оставшаяся без нормального жилья после пожара в 2006 году, получила квартиру спустя почти 20 лет. Помощь женщине, имеющей инвалидность II группы, оказали после обращения уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой и рязанского омбудсмена Натальи Епихиной в прокуратуру.

Подробности истории сообщила в своём телеграм-канале Яна Лантратова. Квартира пенсионерки пострадала от пожара в 2006 году. После этого женщине пришлось жить во временном помещении, где не было необходимых бытовых удобств.

На проблему обратил внимание депутат Госдумы Владимир Исаков. Он попросил оказать содействие пенсионерке в восстановлении ее жилищных прав.

Яна Лантратова вместе с уполномоченным по правам человека в Рязанской области Натальей Епихиной направили обращение в прокуратуру.

После вмешательства правозащитников женщина получила новое жилье. Ей должны компенсировать расходы, связанные с обустройством квартиры, а оплату коммунальных услуг начали возмещать.

Яна Лантратова поблагодарила Владимира Исакова, Наталью Епихину и сотрудников прокуратуры за совместную работу.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Коллеги биохакера Андрея Арбенина раскрыли детали его смерти
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Сладков рассказал о встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции

Журналист Александр Сладков рассказал на платформе «Макс» о случайной...
Погода

Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины.
Происшествия

В Касимовском округе обнаружили тело пропавшего 58-летнего мужчины

Информация об исчезновении местного жителя 1968 года рождения поступила в поисковые отряды утром в воскресенье, 4 октября. По имеющимся данным, мужчина пропал накануне, 3 октября.
Новости России

Зверев рассказал о неожиданном ночном звонке Соседова незадолго до трагедии

Шоумен и стилист Сергей Зверев рассказал в эфире НТВ,...
Интересное

Василиса Володина предрекла двойной джекпот одному знаку зодиака в октябре

Однако на фоне сложных планетных транзитов звезды приготовили щедрый подарок для одного знака зодиака, которому улыбнется удача сразу в двух важнейших сферах жизни.
Темы
Происшествия

Рязанец сжег «Гелендваген» за 26 млн из мести после дорожной ссоры

Рязанец поссорился с водителем Mercedes-Benz, который ехал следом за ним. После ссоры автомобилист уехал. Подсудимый запомнил номер, цвет и марку машины и решил найти своего обидчика.
Происшествия

Над Рязанской областью ночью 6 октября сбили два беспилотника

Два беспилотника сбили над Рязанской областью минувшей ночью. Об этом утром 6 октября сообщил губернатор Павел Малков.
Спорт

Наставник Захара Петрова Владимир Клинов получил звание заслуженного тренера России после 50 лет работы

Специалист неоднократно становился лучшим тренером Рязанской области. Сейчас Клинов преподает в ГАУ ДО СШОР «Лидер» в Касимовском округе.
Новости Касимова

Два человека погибли во время пожара в Касимове

Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме поступило 5 октября в 00:03. В тушении участвовали 7 человек, 2 единицы техники.
Общество

Рязанцев предупредили о двух проверках сирен 7 октября

Электромеханические сирены прозвучат дважды — утром и днем, предупредило региональное правительство.
Общество

После обращения к омбудсмену рязанке выдали направление на сложную операцию

После перенесенной операции на позвоночнике у женщины возникли осложнения. Ее состояние сопровождалось сильными болями, судорогами и нарушением способности самостоятельно передвигаться.
Экология, природа, животные

Исмаилов о ЦПКиО в Рязани: На этой территории теперь нет места спекуляциям и фейкам

Рашид Исмаилов сообщил, что за последние полгода совету удалось добиться большей открытости со стороны администрации и подрядчиков. По его словам, это позволило снять практически все вопросы, которые ранее возникали у жителей.
Погода

Рязанцам рассказали, когда в регионе начнется настоящая зимняя погода

Гололед и минусовая температура придут в Рязанскую область не раньше начала ноября. До конца октября в регионе сохранится погода теплее климатической нормы, рассказала «Абзацу» ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье