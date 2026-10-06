Пенсионерка из Рязанской области получила жилье после 20 лет жизни во времянке

Пенсионерка из Рязанской области, оставшаяся без нормального жилья после пожара в 2006 году, получила квартиру спустя почти 20 лет. Помощь женщине, имеющей инвалидность II группы, оказали после обращения уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой и рязанского омбудсмена Натальи Епихиной в прокуратуру.

Подробности истории сообщила в своём телеграм-канале Яна Лантратова. Квартира пенсионерки пострадала от пожара в 2006 году. После этого женщине пришлось жить во временном помещении, где не было необходимых бытовых удобств.

На проблему обратил внимание депутат Госдумы Владимир Исаков. Он попросил оказать содействие пенсионерке в восстановлении ее жилищных прав.

Яна Лантратова вместе с уполномоченным по правам человека в Рязанской области Натальей Епихиной направили обращение в прокуратуру.

После вмешательства правозащитников женщина получила новое жилье. Ей должны компенсировать расходы, связанные с обустройством квартиры, а оплату коммунальных услуг начали возмещать.

Яна Лантратова поблагодарила Владимира Исакова, Наталью Епихину и сотрудников прокуратуры за совместную работу.