Фото с сайта правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков рассказал, как соцконтракты меняют жизнь рязанцев

Олеся Чугунова
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Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал результаты оказания государственной поддержки жителям региона, включая семьи с детьми. Он отметил, что социальный контракт дает людям возможность трудоустроиться, начать собственное дело или развивать подсобное хозяйство. Эта мера действует в рамках национального проекта «Семья».

«Соцконтракт – это помощь людям с невысоким доходом. С начала года жители области заключили более 1700 социальных контрактов. За этой цифрой – истории людей, которые смогли воплотить свои идеи», — подчеркнул Павел Малков.

Глава региона привел конкретные примеры. Семья Володиных из Михайловского округа занимается растениеводством: на средства соцконтракта они приобрели теплицы, мотоблок, культиватор и обогреватели, а теперь продают выращенные помидоры, огурцы, перцы, морковь и другую продукцию на ярмарках выходного дня. Алексей Гущин из Шилова вместе с супругой воспитывает троих детей — он купил инструменты и оборудование для электромонтажных работ и развивает собственное дело. Мери Мгерян из Клепиковского округа раньше пекла торты для семьи, а теперь принимает заказы: после заключения соцконтракта она завела блог, и клиентов стало еще больше.

Подать заявление можно через «Госуслуги», в МФЦ или отделе соцзащиты. Подробнее – на сайте Минтруда России.

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