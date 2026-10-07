Новый подрядчик завершил кровельные работы в доме культуры в Рязанской области

Специалисты антикоррупционного комитета Рязанской области провели выездное обследование хода строительства дома культуры в рабочем поселке Сараи. Мероприятие состоялось 1 октября 2026 года и было направлено на контроль за своевременной реализацией важного для жителей социального объекта.

Напомним, что контракт с предыдущей подрядной организацией был расторгнут в одностороннем порядке из-за систематического нарушения графика производства работ. В настоящее время ситуация кардинально изменилась: определен новый исполнитель, который уже приступил к активному строительству.

По результатам обследования установлено, что на строительной площадке успешно завершены кровельные работы. В настоящее время ведутся работы по устройству противопожарных резервуаров, а также активная подготовка к монтажу фасада и системы вентиляции.

В ходе выездного рабочего совещания представители антикоррупционного комитета обсудили с новым подрядчиком все этапы реализации проекта. Стороны утвердили план совместных контрольных мероприятий.