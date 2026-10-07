Музей Есенина в Константинове переходит на осенний график работы

Гостям и жителям Рязанской области, планирующим посетить малую родину великого русского поэта Сергея Есенина, стоит обратить внимание на изменения в графике. В связи с подготовкой к зимнему сезону Государственный музей-заповедник в селе Константиново обновляет расписание своей работы.

Начиная с 5 и по 31 октября включительно, основные экспозиции музея и прилегающая территория будут открыты для посетителей ежедневно, с понедельника по воскресенье, с 10:00 до 18:00. При этом администрация предупреждает, что билетные кассы завершают свою работу на час раньше, в 17:00, поэтому приобретать входные билеты рекомендуется заблаговременно.

Сувенирная лавка музея будет работать в том же режиме, что и основные экспозиции: без выходных с 10:00 до 18:00.

Отдельные изменения коснулись Константиновской чайной. В будние дни (с понедельника по пятницу) она будет принимать гостей с 10:00 до 18:00. Однако в выходные дни, когда поток туристов традиционно возрастает, чайная продлевает свою работу до 20:00, чтобы посетители могли не спеша насладиться атмосферой и традиционными угощениями.