Фото пресс-службы музея-заповедника имени С. А. Есенина
Общество

Музей Есенина в Константинове переходит на осенний график работы

Анастасия Мериакри
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Гостям и жителям Рязанской области, планирующим посетить малую родину великого русского поэта Сергея Есенина, стоит обратить внимание на изменения в графике. В связи с подготовкой к зимнему сезону Государственный музей-заповедник в селе Константиново обновляет расписание своей работы.

Начиная с 5 и по 31 октября включительно, основные экспозиции музея и прилегающая территория будут открыты для посетителей ежедневно, с понедельника по воскресенье, с 10:00 до 18:00. При этом администрация предупреждает, что билетные кассы завершают свою работу на час раньше, в 17:00, поэтому приобретать входные билеты рекомендуется заблаговременно.

Сувенирная лавка музея будет работать в том же режиме, что и основные экспозиции: без выходных с 10:00 до 18:00.

Отдельные изменения коснулись Константиновской чайной. В будние дни (с понедельника по пятницу) она будет принимать гостей с 10:00 до 18:00. Однако в выходные дни, когда поток туристов традиционно возрастает, чайная продлевает свою работу до 20:00, чтобы посетители могли не спеша насладиться атмосферой и традиционными угощениями.

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