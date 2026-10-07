Более 1,5 млн рублей нашли на счетах умерших жителей Шацкого района

Прокуратура Шацкого района проверила, как соблюдается законодательство при распоряжении вымороченным имуществом. Проверка показала, что на лицевом счете социальной организации округа хранились деньги умерших постояльцев, не имевших родственников.

Сумма превысила 1,5 млн рублей. При этом средства до сих пор не передали в собственность Российской Федерации, хотя того требуют нормы закона.

Прокуратура обратилась в суд с исками о признании денежных средств вымороченным имуществом и их передаче государству. Суд удовлетворил заявленные требования. Деньги умерших постояльцев должны поступить в собственность Российской Федерации.