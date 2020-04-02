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Скопинская ветстанция перешла на особый режим работы

В связи с распространением коронавирусной инфекции Скопинская районная ветеринарная станция с 30 марта перешла на особый режим работы. На станции организовано дежурство, специалисты работают с 9 до 14 часов. На период карантина приостановлена вакцинация домашних животных, кроме бешенства. Подворные обходы отменены.

– В случае заболевания питомца можно обратиться к нам, где необходимую помощь окажет дежурный врач. В аптеке можно приобрести ветпрепараты. В случае острой необходимости наши специалисты готовы выехать на место для оказания помощи вашим питомцам. В экстренных случаях звоните по телефону круглосуточной горячей линии: +7(49156) 2-20-88, — отметила начальник ГБУ РО «Скопинская ветеринарная станция» Валерия Молева.

На период карантина временно приостановлена вакцинация домашних животных.

В клинику обращается много людей с укусами животных клещами, по этой причине, в случае помощи в экстренных случаях, дежурство врача производится круглосуточно. Также работает горячая линия.

– Приостановлены все вакцины, кроме бешенства. Вакцинации животных с особо серьезными заболеваниями переносится, — отметила начальник ГБУ РО «Скопинская ветеринарная станция» Валерия Молева.

По словам начальника станции Валерии Николаевны, люди работают там, где невозможно остановить производство, где их присутствие необходимо.

В случае заболевания питомца можно обратиться на станцию, где необходимую помощь окажет дежурный врач, там же можно приобрести нужные препараты и лекарства. В случае острой необходимости наши специалисты готовы выехать на место для оказания помощи вашим питомцам. В экстренных случаях обращаться по телефону круглосуточной горячей линии: +7(49156) 2-20-88.

– С понедельника 30 марта наша организация перешла на особый режим работы, –рассказывает начальник ГБУ РО «Пителинская райветстанция» Валерий Левочкин.  – Организовано дежурство специалистов, которые работают с 8.00 до 12.00 ежедневно.

Открыта аптека с набором всех необходимых ветпрепаратов. На период карантина временно приостанавливаем вакцинацию домашних животных. Подворные обходы отменены. В первом квартале мы выполнили намеченный план, завакционировав более четырехсот собак и кошек Нестеровского и Потапьевского сельских поселений. Работа в других сельских и городском поселении будет продолжена после снятия режима карантина.

Ещё хочу добавить, что в случае острой необходимости наши специалисты готовы выехать на место для оказания помощи вашим питомцам.

По всем вопросам обращайтесь по телефону горячей линии: Пителино 8(49145)6-41-62 с 8.00 до 12.00.

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