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«Северная компания» предупредила рязанцев о подорожании квартир

Рязанцев ожидает рост цен на квартиры. О грядущем подорожании жилья рассказали в пресс-службе «Северной компании».

– Поставщики строительных и отделочных материалов в ближайшее время поднимут цены на свою продукцию, из-за резкого роста курсов валют. Ожидается сильное удорожание высокотехнологичного оборудования: насосных систем, систем отопления, лифтового оборудования, запасных частей к строительной технике. Рост себестоимости строительства жилья вынудит нас поднять цены на квартиры в самом скором времени, – говорится в пресс-релизе застройщика.

9 марта на международном валютном рынке резко выросли курсы американской и европейской валют, так, в понедельник курс доллара США на Forex достигал 75 рублей, евро – 85 рублей.

По прогнозам аналитиков, курс доллара продолжит уверенный рост до 80, а евро – до 90 и более рублей. Как отметили представители «Северной компании», стоимость квадратного метра жилья в бюджетном сегменте в Рязани в ближайшее время достигнет 60 000 рублей.

Застройщик постарается отсрочить рост цен, но подорожание квартир в Рязани, по его мнению, неизбежно: «Откладывать запланированную покупку жилья на будущее может быть рискованно».

«Северная компания», крупный застройщик, действующий на рязанском рынке недвижимости с 1999 года, предлагает квартиры в:

Жилом комплексе «Паруса» на Солотчинском шоссе;
ЖК «Юный» в Семчино;
Жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе;
ЖК бизнес-класса с подземной парковкой «Дом на Полетаева»;
Жилом комплексе «Академик» на улице Островского;
Кирпичном доме с индивидуальным отоплением в ЖК «Северный» и новом монолитно-кирпичном доме с собственной экономичной котельной.

Офис «Северной компании» расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 20.00 и в субботу 10.00 до 15.30.

Аккаунт «Северной компании» в Instagram

Телефон 707-000

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