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Семь проектов Рязанской области получили грантовую поддержку

15 октября состоялось заседание конкурсной комиссии Всероссийского конкурса молодежных проектов. Участники заседания подвели итоги заочного конкурса среди физических лиц и четырёх молодёжных образовательных форумов.

По решению экспертов 375 проектов получили грантовую поддержку на общую сумму 179 480 200 рублей.

Грантов удостоены и семь рязанских проектов: Межкультурный лагерь волонтёров «Интерлидер», Образовательный форум «Точка роста», Муниципальные стажировки, Интеллектуальная игра «Рубикон», Семейные балы, Карта истории космонавтики и мастер-классы для трудных подростков.

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