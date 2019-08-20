С добрым утром! Обзор новостей 19 августа

В Рязани продолжается ремонт системы ливневой канализации. За I полугодие выполнена гидродинамическая промывка свыше 10 км трубопроводов ливневой канализации. С начала года в Рязани отремонтировано 52 колодца, установлены 23 решётки дождеприёмных колодцев индивидуального изготовления, очищено 383 колодца от иловых отложений, заменено 56 колодцев с установкой новых крышек.

В Рязанской области отметили 400-летие города Спас-Клепики. От имени губернатора Рязанской области Николая Любимова жителей города приветствовала первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова. Она пожелала местным жителям здоровья, добра и счастья. Клепиковцев поприветствовали представители общественной палаты Рязанской области, духовенство. Отличившиеся жители города получили региональные и ведомственные награды. Праздник продолжился IV районным гастрономическим фестивалем «Яблочный Спас-Клепики».

В Рязанской области будет проведён конкурс на замещение вакантной должности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Соответствующий документ размещён на сайте регионального министерства ТЭК и ЖКХ. Напомним, ранее стало известно, что бывший руководитель Фонда Марина Бондарева там больше не работает. Её обязанности исполняет Юрий Фурфурак.

В субботу, 17 августа, на Солотчинском мосту в Рязани произошло ДТП. Пострадавшую в аварии беременную женщину доставили в Перинатальный центр. Её состояние оценивается как удовлетворительное. Но в аварии погиб её муж, поэтому с женщиной работают психологи. Старший ребёнок этой женщины, также пострадавший в аварии, находится в детской ОКБ в состоянии средней степени тяжести. Заведующий травмцентром 1-го уровня Андрей Карпунин рассказал о состоянии всех пострадавших.

В одном из дворов на Первомайском проспекте в Рязани сняли на видео плавающую в луже утку. Запись размещена в социальной сети ВКонтакте. Огромная лужа образовалась после сильного дождя в субботу, 17 августа. Впрочем, у жильцов дома №41 подобная проблема возникает постоянно. Двор в выходные посетила и. о. главы администрации Рязани Елена Сорокина. Она поручила управлению благоустройства города рассчитать стоимость работ по поднятию площадки на участке.

В Клепиковском районе сотрудники МЧС, полицейские, волонтёры ПСО «ЛизаАлерт Рязань» искали потерявшихся байдарочников. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Рязанской области. Звонок от испуганной женщины поступил в субботу, 17 августа, в 19.26. Она рассказала, что вместе с группой туристов сплавлялась на байдарках по реке Пре от Клепиков до Деулино. В какой-то момент их байдарка села на мель, туристам пришлось выбраться на берег. Основная группа ушла вперёд, а трое байдарочников оказались на суше, промокли и не знали, куда идти в лесу.

С 12 по 18 августа в Рязани заделали ямы на 17 участках улично-дорожной сети. Ремонт проводился на улицах 1-я Механизаторов, 2-я Прудная, Дачная, Интернациональная, Малое шоссе, Черновицкая, Семчинская, Рязанская, Телевизионная, Добролюбова, Новикова-Прибоя, Пирогова, Черновицкая, на участке от д. 30 по ул. Станкозаводской до д. 1а по ул. Колхозной, от пересечения ул. Рязанской и федеральной трассы М-5 «Урал» до АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», на перекрестке Новая–Урицкого, перекрестке проезд Яблочкова – Циолковского. На этой неделе запланирован ремонт ещё на нескольких участках.