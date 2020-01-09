Рязанской области выделили деньги на строительство нового онкодиспансера

Рязанская область получит из федерального бюджета средства на строительство нового здания онкодиспансера в Рязани. Распоряжение об этом 31 декабря 2019 года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



Текст документа опубликован на сайте правительства России. В общей сложности на строительство объектов здравоохранения регионы получат более 95 миллиардов рублей.



В Рязани лечебный корпус онкодиспансера должны будут ввести в эксплуатацию в 2022 году. Он будет рассчитан на 250 коек, 150 посещений в смену. Общая площадь строительного объекта составит почти 39 тысяч квадратных метров.



Первые деньги будут выделены в 2020 году – регион получит 613 миллионов 656,4 тысячи рублей. В 2021 году выделят ещё 1 миллиард 203 миллиона 802,8 тысячи рублей. В 2022 году на строительство онкодиспансера выделят 2 миллиарда 883 миллиона 727 тысяч рублей. В общей сложности будет выделено более 4,7 миллиарда рублей.

