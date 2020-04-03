Рязанским семьям с детьми до трех лет выплатят по 5000 рублей

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В пятницу, 3 апреля, депутат Госдумы Елена Митина и заместитель министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Елена Карпенко в прямом эфире рассказали о мерах социальной поддержки семей с детьми, а также ответили на вопросы рязанцев.

Елена Митина рассказала о мерах соцподдержки, озвученных президентом Владимиром Путиным во время его обращения к гражданам в связи с распространения коронавируса на территории РФ.

– Во-первых, принято решение, что семьи с детьми до 3 лет, имеющие маткапитал, получат по 5 тысяч рублей. Сейчас правительству дано поручение разработать порядок получения денег. В самое ближайшее время он будет сформирован, – отметила парламентарий.

Кроме того, был принят закон об увеличении максимального размера пособия по безработице. Теперь эта сумма равна МРОТ.

Изменились параметры оплаты больничного листа.

– Когда человек находится на больничном, как правило, его доход уменьшается. Особенно это касается работников с маленьким стажем. Поэтому принят закон, который позволяет выплачивать пособие по временной нетрудоспособности в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда, если его пособие в расчете за полный календарный месяц было ниже МРОТ. Данная мера будет действовать в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, – рассказала Елена Митина.

Законом также предусматривается, что родителям, получающим выплаты за первого или второго ребенка, не нужно будет до 1 октября 2020 года подавать заявление о назначении этих выплат. Они будут начисляться автоматически.

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