Рязанский бизнес может получить банковскую реабилитацию

Как не допустить блокировки банковских счетов и можно ли покинуть «черный список». Ответы на эти вопросы предпринимательское сообщество может получить в рекомендациях, которые подготовил Центральный банк Российской Федерации совместно с Торгово-промышленной палатой РФ, общественными объединениями «Деловая Россия» и «Опора России», Агентством стратегических инициатив. Из документа бизнес может узнать, какие действия способны стать причиной для блокировки операций и счетов или отключения дистанционного обслуживания, а главное – что делать, чтобы исправить ситуацию. В частности, предпринимателям рекомендовано своевременно сообщать в банк и в Федеральную налоговую службу о происходящих изменениях (состав учредителей, фактический адрес и т.п.), подробно и внимательно заполнять документы, оперативно и достоверно отвечать на запросы кредитного учреждения, не «дробить» бизнес на множество небольших фирм, чтобы избежать подозрений в «отмывании» доходов.

«Реабилитация бизнеса – одна из злободневных тем, которая интересует предпринимателей. Мы стараемся рассказывать об этом на очных встречах, разбирать конкретные кейсы, — говорит управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Методические рекомендации призваны повысить информированность бизнеса, а значит сократить возможные приостановки операций и блокировки счетов. Это должно положительно отразиться на экономическом состоянии предприятий и организаций: деньги будут доходить в срок и по назначению, а вопросов со стороны кредитных учреждений станет меньше».

Процедура исключения из списка отказников сейчас двухуровневая: вначале клиенту следует обратиться непосредственно в банк, который заблокировал счет, а в случае отказа в реабилитации – в межведомственную комиссию Банка России. Комиссия рассмотрит заявление от юридического лица в течение 20 дней с момента поступления, это альтернатива гражданскому судопроизводству, при котором процесс может идти месяцами. Если ситуация находится вне компетенции комиссии, отсутствует ответ банка по запросу, а комплект документов не полон, заявителю могут отказать в рассмотрении.

Более 13 тысяч клиентов, которым ранее было отказано в проведении операций или в открытии счета в рамках применения банками полномочий, закрепленных в 115-ФЗ, уже реабилитированы кредитными организациями и межведомственной комиссией при Банке России. Информацию об этом в другие кредитные учреждения передает тот банк, который реабилитировал данного клиента. Ознакомиться с Методическими рекомендациями можно на сайте Банка России cbr.ru.