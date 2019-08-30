Рязанские учёные разработали уникальную хирургическую иглу

В Рязани сотрудники медицинского университета и практикующие хирурги запатентовали новое изобретение – двустороннюю а-травматическую хирургическую игру со съёмной ручкой для проведения полостных операций, сообщает сайт министерства здравоохранения Рязанской области.

В настоящее время существует большое количество различных способов остановки кровотечения из паренхиматозных органов. Хирурги накладывают кровоостанавливающие швы, но часто этот процесс осложняется трудоёмкостью зарядки игл, сложной техникой, затруднением маневренности и большой времязатратностью. Все эти недостатки могут привести к кровопотере, а также к серьёзным осложнениям в послеоперационном периоде.

Для того чтобы избежать негативных последствий, рязанские учёные разработали новую уникальную хирургическую иглу. Преимущество её заключается в следующем: она позволяет окружающим тканям раздвигаться, не травмируя сосудистые образования, тем самым предотвращая кровотечение, скопление желчи, образования гематом. Кроме того, игла имеет съемную ручку, что облегчает работу хирургам в накладывании швов, вследствие чего время операции значительно сокращается.

Данное изобретение создано для применения в операциях на печень, при травматических повреждениях, а также при удалении доброкачественных и злокачественных образований.

Особенности новой иглы полностью предотвращают все осложнения, которые могли появиться при использовании прежних способов остановки кровотечения. Это означает, что теперь у пациентов процесс восстановления будет проходить легче и быстрее.