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Рязанские педагоги обсудили вопросы совершенствования сферы образования

В четверг, 15 августа, в рамках Форума «Образование без границ», который входит в программу II Международного Форума древних городов, прошло заседание круглого стола на тему «Стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания и повышения качества образования».

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Елена Митина, министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев, работники министерства образования и молодежной политики региона, начальники районных и городских управлений образования.

– Сегодня мы говорим, в том числе, о целях, поставленных нацпроектом «Образование»: о повышении качества образования и улучшении воспитательной работы, – отметила Ольга Щетинкина. – Сейчас эти требования стоят перед всей системой российского образования и Рязанской области, в частности.

Елена Митина проинформировала собравшихся об изменениях в трудовом законодательстве, о новых законопроектах в сфере образования, а также об изменениях, произошедших в системе госзакупок.

В ходе совещания были рассмотрены «дорожные карты» по развитию муниципальной системы образования, обозначены задачи по подготовке к новому учебному году, определены стратегические направления работы сферы регионального образования.

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