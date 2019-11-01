Рязанская строительная компания рассказала о программе Трейд-зачет

Услуга трейд-зачета нашла свою аудиторию благодаря выгодным условиям приобретения новой квартиры.Trade in – это замена старого имущества на новое с доплатой. Этот способ покупки недвижимости популярен сегодня.

Руководитель отдела продаж компании «Мармакс» Русакова Валерия ответила на актуальные вопросы по услуге Трейд-зачет.

С чем связан повышенный интерес к программе Трейд-зачет на рынке недвижимости Рязани?

-Тема финансов очень важна для рязанцев. Перед большой покупкой важно правильно рассчитать свои силы: купить квартиру, сделать ремонт, найти дополнительное время и деньги на переезд. Необходимо помогать людям улучшить жизнь и упростить процесс приобретения квартир. Задача нашей компании — помочь клиенту приобрести новую квартиру с комфортными для него условиями, чтобы ему оставалось только выбрать подходящий способ покупки: полная оплата, ипотека, беспроцентная рассрочка или трейд-зачет. Важно также понимать, что конкретно подразумевается под каждой услугой. Например, трейд-зачет — не прямой обмен старой квартиры на новую. Это процесс продажи вторичной и покупки новой квартиры в строящемся или недавно построенном комплексе.

В «Мармакс» действует программа Трейд-зачет? Как происходит процесс?



-Да, такая программа приобретения квартиры у нас есть. В «Мармакс» для проведения программы трейд-зачет нужно пройти всего два этапа: продажа и покупка. Мы минимизировали количество посещений и встреч по программе трейд-зачета. Как правило клиент посещает наш офис не более двух раз за все время сделки! Это очень важный момент для нас и наших клиентов. Обе сделки проводятся в нашем центральном офисе продаж. Клиентам не нужно обращаться к разным агентствам недвижимости для продажи старой квартиры и покупки новой. Наша компания сотрудничает с одними из лучших агентств недвижимости Рязани, за работу которых мы несем полную ответственность.Также наши менеджеры берут обязательства по оформлению документов, что точно порадует тех, кто хотя бы раз сталкивался с этим.

В чем же преимущества Трейд-зачета среди других предложений на рынке?

-Трейд-зачет подойдет любому собственнику квартиры, который готов на к переменам и более комфортным условиям для жизни. При заключении сделки стоимость новой квартиры фиксируется на определенный срок договором и уже не будет зависеть от колебаний рынка. После продажи старой квартиры клиент компании «Мармакс» сам решает, как реализовать вырученные средства: сделать первый большой взнос по ипотеке, купить новую квартиру в рассрочку на небольшой срок или вовсе может купить на полученные средства новую квартиру. Экономия времени нашего клиента на совершение сделки по продаже и покупки квартиры – аргумент в пользу программы Трейд-зачет от «Мармакс». Вам не придется самостоятельно искать покупателя, искать новую квартиру, вникать в нюансы сделок. Мы готовы помочь на всех этапах сделки.

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