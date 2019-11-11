Михайловские полицейские нейтрализовали конфликт, возникший на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию позвонила 52-летняя жительница Михайлова. Она рассказала полицейским, что ей угрожает муж. Чтобы утихомирить 47-летнего местного жителя, оперативники немедленно выехали на адрес.

По предварительным данным, конфликт произошёл из-за незваного гостя, который остался ночевать у супругов после вечернего застолья. Когда гости разошлись, хозяин квартиры лёг спать. Утром его ждал неприятный сюрприз – дома ночевал один из гостей. Мужчина решил, что жена изменяла ему с гостем, пока он спал.

Супруга попыталась объяснить мужу, что мужчина вернулся поздно ночью и попросил переночевать, потому что добираться до дома было далеко. Женщина позволила гостю остаться.

Хозяин в объяснения супруги не поверил, схватил лом и замахнулся на женщину, пригрозив убийством, если она не скажет ему правду. Испуганная жена поспешила скрыться и позвонила в полицию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством» (ч.1 ст.119 УК РФ), ему грозит до 2 лет принудительных работ или лишение свободы.