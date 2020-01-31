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Рязанец попросил главу администрации проверить ремонт дороги на улице Энгельса

30 января глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный прием граждан. Рязанцы обращались с вопросами ремонта дорог, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Председатель Совета ветеранов Московского района Александра Репченкова попросила помочь в содержании нежилого помещения по ул. Крупской, где и располагается Совет ветеранов Московского района. Представители управления энергетики и ЖКХ обещали посодействовать в решении этого вопроса.

Другой рязанец, пришедший на приём, попросил проверить ремонт дороги по ул. Энгельса, проведенный в 2019 году. Елена Сорокина поручила управлению благоустройства проинспектировать участок и при необходимости устранить недочеты.

Мужчина также попросил обрезать ветви деревьев на улице Бронной. Дирекции благоустройства города поручено оперативно провести эти работы.

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