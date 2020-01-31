К юбилею Победы в Рязани запланировано 91 мероприятие

В четверг, 30 января, в день, который является точкой отсчета 100 дней до 9 мая, в Рязани состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщила на своей странице в соцсети Елена Сорокина, в городе запланировано 91 мероприятие к этой дате.

– Мы должны сохранить и пронести сквозь годы истинную историческую память о героическом подвиге фронтовиков и ветеранов, передать ее нашим детям. Важнейшим в этом направлении является проект «Нам есть, кем гордиться», проходящий в образовательных учреждениях региона, – написала Сорокина.

Праздничные мероприятияпройдут во всех района города. Активисты ТОС проведут 17 праздников «Герои нашего двора».