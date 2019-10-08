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Рязанец отсудил у страховой компании более 350 тысяч рублей

Житель Рязани отсудил у страховой компании АО «АльфаСтрахование» более 350 тысяч рублей. В марте 2018 года мужчина попал в ДТП. Автогражданская ответственность истца была застрахована по договору ОСАГО в АО «АльфаСтрахование». Мужчина обратился с заявлением о выплате страхового возмещения. Как сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, он предоставил все необходимые документы и автомобиль для осмотра.

Однако страховая компания отказала в выплате денег или выдаче направления на ремонт. Главным аргументом было то, что заявленные повреждения было невозможно получить при обстоятельствах произошедшего ДТП. Истец обратился в экспертную компанию, которая установила стоимость восстановительного ремонта, а затем предъявил ответчику досудебную претензию, в которой просил произвести страховую выплату в полном объеме, а также возместить расходы за проведение независимой экспертизы и неустойку. Страховая компания снова ему отказала.

В ходе судебной экспертизы стоимость восстановительного ремонта автомобиля на дату ДТП составила почти 200 тысяч рублей. Советский районный суд постановил взыскать в пользу истца сумму страхового возмещения, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов на общую сумму более 350 тысяч рублей.

Страховая компания пыталась оспорить решение суда. Но и Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.

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