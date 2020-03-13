Рязанцы вновь жалуются на запах воды из крана

Жители Рязани вновь пожаловались на неприятный запах водопроводной воды. Пост об этом появился в паблике Новости Рязани ВКонтакте.



Человек, пожелавший остаться анонимным, написал, что «сегодня просто жутчайшая вонь из крана». Он пригласил работников Водоканала к себе на улицу Грибоедова, чтобы «попить и умыться».



В комментариях пользователи ВК сообщают, что вода воняет на Касимовском шоссе, на улицах Кальной и Быстрецкой.



Жалуются люди и на качество воды на Московском шоссе. Кто-то пишет, что она также воняет, кто-то, что из крана течёт «сплошная хлорка».

