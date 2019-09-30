Рязанцы собрали миллион рублей на благоустройство своего двора

Жители домов 16 корп.1 и 16 корп.3 по улице Зубковой в Рязани собрали на благоустройство своего двора 1 миллион рублей. Благодаря софинасированию граждан работы во дворе уже завершились. В субботу, 28 сентября, территорию посетила глава администрации Рязани Елена Сорокина. Она отметила, что жители этой территории проявили самую большую активность в Рязани.

Сорокина также посетила посёлок Мехзавода. Здесь у дома №19 строится хоккейная коробка. На данный момент площадка полностью расчищена от поросли, подготовлено и заасфальтировано основание. Рядом с коробкой установят городское освещение.

На объекте «Благоустройство сквера на Мехзавода. Второй этап» продолжается благоустройство сквера, начатое в 2018 году. Подрядчиком заасфальтированы дополнительные пешеходные дорожки, будет установлен большой спортивный комплекс, проведено озеленение.

Также Елена Сорокина и депутаты Рязанской городской Думы Татьяна Климова и Светлана Попова посетили Октябрьский район. Жители улицы Загородной жаловались на плохие дороги, жители улиц Зубковой и Новосёлов – на нерегулярный вывоз мусора.

Все вопросы взяты на особый контроль районной префектурой и управлением энергетики и ЖКХ, сообщает сайт администрации города.