Рязанцы научатся готовить итальянскую пиццу

12 сентября в семейной пиццерии «Неаполь» состоится детский мастер-класс по приготовлению традиционной итальянской пиццы в дровяной печи. Об этом говорится в пресс-релизе конференц-отеля «Старый город».

– На мастер-классе ваши дети узнают об истории пиццы, итальянского блюда завоевавшего популярность во всем мире, поучаствуют в увлекательном процессе приготовления пиццы по высоким стандартам пиццерии «Неаполь». Такие мастер-классы станут традицией и будут проходить каждую вторую среду месяца, – рассказала бренд-шеф ресторанов «Старого города» Нефёдова Алёна.

«Старый город» – известен своей кухней. В банкетных залах отеля проходят «гастро-вечера» с блюдами от лучших шеф-поваров города и приглашенных мастеров кулинарного искусства, а традиционный британский паб «Бристоль» предлагает гостям отеля оценить богатую коллекция ирландского виски и настоящего английского пива.

«Старый город» четырёхзвёздочный конференц-отель на Лыбедском бульваре быстро стал ещё одной городской достопримечательностью. Фасад здания копирует часть улицы немецкого города Мюнстера. Созданный усилиями дизайнеров и архитекторов,уголок Старой Европы в центре Рязани превратился в популярное место для фотосессий и выездных церемоний бракосочетания.

В 2019 году «Старый Город» был награждён сертификатом качества от крупнейшего в мире сайта о путешествиях Tripadvisor.com

«Старый Город» был построен в 2017 году «Северной Компанией». Созданный силами застройщика парк скульптур, оригинальная терраса и стильные беседки сделали территорию отеля популярным местом прогулок рязанцев и гостей города.

Детский мастер-класс «Готовим пиццу в дровяной печи» состоится 12 сентября (и в каждую последующую вторую среду месяца) в 19.00 в пиццерии «Неаполь» в отеле «Старый город», по адресу улица Мюнстерская дом 2 .

Стоимость 500 рублей. Бронь столиков 700-002.

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