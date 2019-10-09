На главную Рязань Общество Рязанцы могут получить компенсации стоимости путёвок в оздоровительные лагеря
РязаньОбщество

Рязанцы могут получить компенсации стоимости путёвок в оздоровительные лагеря

Рязанцам напомнили, что срок подачи заявлений на получение компенсации стоимости путёвок в оздоровительные лагеря подходит к концу. Подать заявление можно до 31 октября 2019 года в Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани.

С порядком подачи заявлений можно ознакомиться на сайте управления образования в разделе «Управление образования» — «Загородные лагеря» — «Запись на прием», «Компенсация», а также на сайте администрации города Рязани в разделе «Городская среда» — «Управление образования и молодежной политики» — «Мероприятия».

По вопросам получения компенсации обращаться по телефону: (4912) 28-93-66.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанские волонтёры помогли найти пропавшую в Вологодской области 2-летнюю девочку

Идеальный пациент: какой он?

Рязанцы, ездящие на работу на велосипеде, в среднем проезжают 9-10 километров