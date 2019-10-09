Рязанцы могут получить компенсации стоимости путёвок в оздоровительные лагеря

Рязанцам напомнили, что срок подачи заявлений на получение компенсации стоимости путёвок в оздоровительные лагеря подходит к концу. Подать заявление можно до 31 октября 2019 года в Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани.

С порядком подачи заявлений можно ознакомиться на сайте управления образования в разделе «Управление образования» — «Загородные лагеря» — «Запись на прием», «Компенсация», а также на сайте администрации города Рязани в разделе «Городская среда» — «Управление образования и молодежной политики» — «Мероприятия».

По вопросам получения компенсации обращаться по телефону: (4912) 28-93-66.