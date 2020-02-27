Рязанцам расскажут о плюсах и минусах использования смартфонов детьми

В пятницу, 28 февраля, в Рязанской областной библиотеке имени Горького пройдёт открытый семинар на тему «Ребёнок и гаджеты». Его проведёт детский психолог Ксения Панкратова.

Вместе с ней участники попробуют разобраться, в чём плюсы и минусы использования детьми смартфонов и игровых приставок, когда и как стоит ограничивать пребывание ребёнка в интернете, и в том, где граница между здоровым использованием гаджетов и навязчивой потребностью.

Встреча состоится в 18:00 в рамках проекта «Психотарий». Вход свободный.