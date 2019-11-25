Рязанцам предлагают стать наставниками для подростков, которые попали в трудное положение.

Наставник должен быть авторитетной значимой личностью для подростка, положительным примером. Между ними должны установиться взаимные доверительные отношения.

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Наставник сформирует у несовершеннолетних законопослушное отношение к жизни, позитивные жизненные установки, направленные на преодоление негативного отношения к окружающему сообществу и на осознанный отказ от собственных асоциальных проявлений.

Наставник должен быть старше 18 лет. Это может быть депутат, специалист органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представитель общественных объединений, военнослужащий, ветеран войны и труда, студент, волонтер и любой житель Рязани с хорошей репутацией.

Чтобы стать наставником, нужно подать в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав следующие документы:

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а) письменное заявление на имя председателя районной комиссии с просьбой (согласием) о назначении его наставником конкретного несовершеннолетнего или кого-либо из несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

б) анкету по установленной форме.

Подробности можно узнать у специалистов аппарата комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: