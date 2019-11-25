Рязанцам предлагают стать наставниками для подростков, которые попали в трудное положение.
Наставник должен быть авторитетной значимой личностью для подростка, положительным примером. Между ними должны установиться взаимные доверительные отношения.
Наставник сформирует у несовершеннолетних законопослушное отношение к жизни, позитивные жизненные установки, направленные на преодоление негативного отношения к окружающему сообществу и на осознанный отказ от собственных асоциальных проявлений.
Наставник должен быть старше 18 лет. Это может быть депутат, специалист органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представитель общественных объединений, военнослужащий, ветеран войны и труда, студент, волонтер и любой житель Рязани с хорошей репутацией.
Чтобы стать наставником, нужно подать в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав следующие документы:
а) письменное заявление на имя председателя районной комиссии с просьбой (согласием) о назначении его наставником конкретного несовершеннолетнего или кого-либо из несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
б) анкету по установленной форме.
Подробности можно узнать у специалистов аппарата комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав:
- ул. Ленина, д. 35, каб. 207, (в Советском районе), тел.: 44-27-30;
- ул. Дзержинского, д. 10, каб. 2, (в Железнодорожном районе), тел.: 92-61-23;
- ул. Горького, д. 1, каб. 34, (в Октябрьском районе), тел.: 44-18-36;
- ул. Московское шоссе, д. 18, каб. 23, (в Московском районе), тел.: 35-13-93.