Рязанцам предлагают послушать «Диалоги эпох»

12 февраля в Рязанской филармонии выступит один из главных героев недавно прошедшего XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского – скрипач Айлен Притчин. В сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова музыкант исполнит концерт для скрипки с оркестром И. Стравинского. Также в программе прозвучат симфонические произведения Л.ван Бетховена, О. Респиги и А. Шнитке. Концерт будет предварять лекция-беседа.

Концерт проходит при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны»

В разные времена композиторы и художники пытались найти свой неповторимый путь творчества, способный рассказать о прошлом, отразить настоящее и даже предвосхитить события будущего… Для одних – это поиск нового языка, для других – обращение к творческому наследию предшественников.

В концерте прозвучат произведения, которые являются доказательством этого любопытного явления. Например, Людвиг ван Бетховен написал симфонию № 8, делая музыкальный «реверанс» в сторону своего учителя и кумира Йозефа Гайдна. Оттарино Респиги в начале ХХ века, став одним из ярких представителей «Поколения восьмидесятников», большое внимание уделял наследию итальянских композиторов эпох Возрождения и барокко. То же можно сказать и про Скрипичный концерт Игоря Стравинского и фантазию «(Не) сон в летнюю ночь» Альфреда Шнитке.

О том, как переплетались эпохи в истории музыкального искусства, на лекции-беседе расскажут кандидат искусствоведения, музыковед Алла Сысоева и сотрудник пресс-службы Рязанской филармонии Евгения Породина.

Айлен Притчин – один из самых ярких российских скрипачей своего поколения. Родился в 1987 году в Ленинграде. Окончил Среднюю специальную музыкальную школу при Санкт-Петербургской консерватории (класс Е. И. Зайцевой), затем Московскую консерваторию (класс профессора Э. Д. Грача). В настоящее время является ассистентом Эдуарда Грача.

Молодой музыкант — обладатель множества наград, среди которых премия Ю. Темирканова (2000); первые премии и специальные призы на Международном юношеском конкурсе имени П. И. Чайковского (Япония, 2004), международных конкурсах имени А. Ямпольского (2006), имени П. Владигерова (Болгария, 2007), Р. Канетти (Италия, 2009), имени Г. Венявского (Польша, 2011); третьи премии международных конкурсов – имени Тибора Варги в Сьон Вале (Швейцария, 2009), имени Ф. Крейслера в Вене (Австрия, 2010) и имени Д. Ойстраха в Москве (Россия, 2010). На многих конкурсах скрипач был удостоен специальных призов, в том числе приза жюри XIV Международного конкурса имени П. И. Чайковского в Москве (2011). В 2014 году он завоевал Гран-при на Конкурсе имени М. Лонг, Ж. Тибо и Р. Креспен в Париже.

В июне 2019 года стал лауреатом IV премии XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского и ежегодного приза Ассоциации музыкальных критиков.

Айлен Притчин выступает в городах России, в Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Италии, Нидерландах, Польше, Болгарии, Израиле, Японии, Вьетнаме. Скрипач играл на многих известных сценах, в том числе в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале имени П. И. Чайковского, венском Концертхаусе, амстердамском Консертгебау, зальцбургском Моцартеуме, парижском Театре Елисейских Полей.

Среди коллективов, с которыми выступал А. Притчин — Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, Академический симфонический оркестр Московской филармонии, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением П. Когана, Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Национальный оркестр Лилля (Франция), Симфонический оркестр Венского радио (Австрия), Дохнаньи-оркестр Будафока (Венгрия), Камерный оркестр «Амадеус» (Польша) и другие коллективы. Скрипач сотрудничал с дирижерами — Юрием Симоновым, Фабио Мастранжело, Шломо Минцем, Роберто Бенци, Хироюки Иваки, Корнелиусом Майстером, Дорианом Уилсоном.

Участник проектов Московской филармонии «Молодые таланты» и «Звезды XXI века».