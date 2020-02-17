Олег Царёв: В «Короле-олене» мы покажем любовь на любой вкус и возраст!

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Меньше недели остаётся до премьеры нового спектакля Рязанского театра кукол по пьесе Карло Гоцци «Король-олень». Последние приготовления, добавление в действия героев финальных штрихов, ежедневные репетиции… Творческий процесс захватил всю труппу театра. Однако нам удалось ненадолго поставить на паузу этот динамичный рабочий марафон и встретиться с исполнителем одной из главных ролей в спектакле – актёром Олегом Царёвым.

Мы пообщались с артистом субботним утром, накануне очередной репетиции спектакля, и узнали, как проходит подготовка к премьерным показам. За чашечкой кофе поговорили и о том, чем на этот раз театр планирует удивлять рязанцев и почему для Олега Царёва новая роль – непростой, но очень интересный и в какой-то степени судьбоносный творческий опыт.

– Рязанский театр кукол в шаге от премьеры нового спектакля. Расскажите, что это будет?

– Для наших зрителей мы готовим спектакль по фьябе Карло Гоцци «Король-олень». Что это такое? Лёгкая постановка в стиле комедии дель арте. Дель арте – это вид итальянского уличного театра. Ему присущи свои интересные особенности, которые мы продемонстрируем рязанцам. Это и обращения актёров к залу, и игра в интерактивных формах, и появление на сцене, помимо основных действующих лиц, непрописанных персонажей. У них нет конкретных имен, они будут выходить к зрителю и в формате импровизации выполнять какие-либо действия. Это делает происходящее на сцене особенно интересным.

– То есть визуальные элементы в спектакле преобладают над речевыми?

– Да, и в этом воплощена вся особенность комедий дель арте. Если углубляться в историю этого жанра, стоит вспомнить, что уличные артисты играли свои постановки с минимальным количеством реквизита и костюмов. Для представления использовалась любая удобная уличная площадка. Чтобы вы понимали, как воплощались в жизнь подобные представления, вообразите такую ситуацию. Предположим, с нашим «Королём-оленем» мы покидаем сцену Рязанского театра кукол, ставим на улице Почтовой небольшую театральную ширму и… начинаем играть! А чем цеплять зрителей, если нет софитов и массивных декораций? Только характерами и обаянием. Поэтому в случае работы над пьесой «Король-олень» намного важнее не то, что ты говоришь, а то, как и что ты делаешь.

– Судя по фотографиям с репетиций и промо-ролику, спектакль получился динамичным, в нём достаточно много хореографии. Как проходит работа именно над этой частью постановки?

– К нам приехал чудесный хореограф Алексей Ищук, с которым у режиссёра Олега Жюгжды сложился настоящий тандем. Они понимают друг друга с полуслова и создают на сцене очень интересные вещи. В первую очередь хореограф работает как раз с бестекстовыми персонажами. Именно им нужно постоянно отыгрывать телом, и этим ребятам приходится особенно тщательно заниматься хореографией. Но и нам, главным героям, тоже нужно работать над движениями, однако в меньшей степени. Наша визитная карточка – текст. В этом ещё одна особенность постановки: у каких-то героев совсем нет слов, а у кого-то – огромные объемы реплик.

– Но, помимо всего этого, у вас ещё в руках куклы…

– Конечно! И куклы очень необычные. В спектакле «Король-олень» мы используем куклы-марионетки. Работать с ними непросто. Лично для меня это первый опыт работы с куклой такого формата. В театральных институтах обучению искусству взаимодействия с марионетками уделяется немного времени. Но могу сказать, что работа протекает достаточно интересно: с одной стороны нужно «подружиться» с куклой, приспособиться к ней, представить зрителям гармоничный тандем, а с другой – передать свой текст с нужным посылом и смысловой нагрузкой.

– Олег, в новом спектакле вы исполняете роль короля Дерамо – центрального персонажа пьесы. Думаю, многие наши читатели хорошо знают его либо по самому литературному произведению, либо по яркому советскому фильму. А кто-то, может быть, и ранее видел постановки «Короля-оленя» на сценах других театров. И всё-таки напомните нам, что это за персонаж.

– Это собственно тот самый король-олень, речь о котором идёт в названии произведения. Интересно размышлять над его судьбой. Этому мужчине на жизненном пути, видимо, попадалось большое количество неискренних женщин. К противоположному полу он относится настороженно, а положение вынуждает его искать себе избранницу, ведь государству нужна королева и наследники престола. Обстоятельства давят на него, а он хочет быть убежден в подлинности чувств своей будущей жены. По стечению обстоятельств волшебник даёт королю секрет, который способен подсказать, правдива ли женщина в своих намерениях. Но недоверчивость соседствует в моём герое с наивностью, и с Дерамо случается необычная мистическая история, которую мы и представим нашим зрителям. И хотя в основе главного конфликта произведения лежит предательство приближённых людей, всё заканчивается хэппи-эндом. Как это и бывает в комедиях дель арте.

– Какие впечатления у Вас вызвала работа над воплощением образа этого персонажа?

– Достаточно противоречивые.

– Почему?

– Этот образ непривычен для меня. Всё-таки Дерамо – возрастной персонаж с большим жизненным опытом. В 23 года мне очень сложно понять его манеры. До сих пор я нахожусь в поиске себя в этой роли. Работа над Дерамо – тернистый путь. Но я надеюсь, что всё получится.

– В условиях того, что вы с вашим персонажем – совершенно разные, как проходит путь познания героя? Что приходится предпринимать, чтобы вжиться в роль?

– В основном постичь образ короля Дерамо я стремлюсь через то, что даёт нам само литературное произведение: через текст, через авторские мысли. Кстати, в пьесе «Король-олень» всего два персонажа, чьи реплики представлены в стихотворной форме. Мой герой – один из них. Ритмика подчеркивает его статусность, возвышенность образа, но постигать её особенности достаточно сложно. А ведь текст нужно не просто правильно понять самому, его нужно с особой точностью ретранслировать в зал, чтобы твоего героя понял зритель. Вопросы познания Дерамо как личности заставляют меня много думать, искать и исследовать.

– Когда актёр работает над какой либо ролью, он не просто «надевает» на себя образ, созданный автором, но и стремится добавить герою какие-то необычные индивидуальные черты. Может, есть какие-то элементы, которыми вы наделили своего короля-оленя?

– Работа над ролью короля-оленя – настоящая театральная лаборатория. Буквально на днях родилась сцена охоты, где есть момент, в котором мой герой перевоплощается в юного принца, витающего в облаках. И вот такой Дерамо близок мне. Все эти метания, воздыхания, юношеские терзания я очень хорошо понимаю. Играя такого Дерамо, я чувствую себя в своей тарелке. Посмотрим, что из этого выйдет. Я уверен, что в будущем, по мере освоения этого образа, буду давать нашему герою новые черты.

– А до Дерамо у Вас были главные роли?

– В профессиональном театре нет. Вообще театр кукол в основном подразумевает коллективную работу, особую сплочённость, когда все артисты – единый организм. Центральную роль я исполняю впервые. И опять же мне достаточно сложно однозначно относиться к этой работе с точки зрения разделения на главных и второстепенных персонажей. Гоцци, когда писал «Короля-оленя», под основным действующим лицом всё-таки подразумевал антагониста Тарталью. Тарталья переживает более глубокие эмоции, он демонстрирует необычные внутренние перестроения. У него есть конкретная задача, и разными путями и методами Тарталья добивается своей цели. Как мне кажется, интереснее смотреть на него. Но всё же в общей канве повествования Дерамо – не менее важный образ, и с воплощением на сцене такого персонажа я сталкиваюсь впервые.

– Как считаете, такое начало – удачное? В дальнейшем планируете прорабатывать навыки, умения и подход в плане реализации центрального характера?

– Скажу так: есть, над чем работать. Кстати, со мной приключилась забавная история! Я не в первый раз сталкиваюсь с этим произведением. Впервые я познакомился с «Королём-оленем» во время обучения в институте. Мы готовили этюды по разным произведениям, и я взял эту фьябу Гоцци. Тогда самое сложное для меня было совершить магию перевоплощения, вживую изобразить переселение душ. Тогда возникли сложности с поиском двух одинаковых костюмов, да и вообще всё прошло не совсем удачно. И сейчас, наверное, мне даётся второй шанс. Нужно реабилитироваться, и я надеюсь, что всё получится. Да оно и не может не получиться, ведь мы работаем с очень талантливой командой! А процесс познания и совершенствования моего героя, думаю, продолжится и после премьеры спектакля. Мне кажется, у этой постановки и у моего героя интересное будущее.

– А, может быть, ваш персонаж уже успел чему-то вас научить, на что-то открыл глаза?

– Пока что моё знакомство с королем Дерамо могу сравнить с походом в музей авангардного искусства. Ты смотришь на экспонат и в глубине души понимаешь, что ты видишь что-то невероятно интересное, однако чтобы понять это до конца, нужно много изучать, проникать в смыслы. Вроде бы в моём герое всё предельно ясно, но когда начинаешь перенимать его черты, оказываться в его жизненных обстоятельствах, возникают вопросы: «почему происходит так?», «разве это возможно?». Безусловно, он что-то откроет, но пока что он заставляет активно познавать природу человеческой души, поступков и характеров.

– Премьера спектакля Рязанского театра кукол по пьесе Гоцци «Король-олень» запланирована на 21, 22, 23 февраля. Почему рязанцам стоит отложить праздничные хлопоты и прийти на спектакль?

– Во-первых, «Король-олень» интересен тем, что комедия дель арта – это тот самый драйв, который нужен людям в праздничные дни. Праздники – это время, когда мы отдыхаем, забываем о рабочих проблемах и будничной суете. Хочется веселиться, смотреть что-то хорошее, доброе и милое. И в этом плане спектакль «Король-олень» – отличный выбор для выходного дня. Во-вторых, ситуация, которая развернётся на сцене, никого не оставит равнодушным. История будет понятна зрителям, сценическая пластика обязательно заинтересует и удивит рязанцев. Думаю, что просмотр «Короля-оленя» сможет стать приятным событием, которое подарит заряд позитивных эмоций.

– И, наверное, как и многие спектакли, этот спектакль о любви. Какую любовь вы покажете?

– Верно! Любовь живёт везде и любовь – это, наверное, самое прекрасное, что есть в нашем спектакле. Зрители смогут увидеть, как это чувство проходит через разные препятствия и каким разным по своей природе оно может быть. Мы покажем и любовь отцов и детей, и любовь людей, которые вопреки жизненным обстоятельствам не могут быть вместе, и тёплые и прочные семенные отношения, и загадочность чувств, которые приходится скрывать от внимания людей. «В короле-олене» мы покажем любовь на любой вкус и возраст! Порадоваться и вдохновиться сможет и умудрённый опытом взрослый человек, и юный романтик!