Алексей Ищук: Будь проклят тот день, когда я не танцевал хоть раз

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Мы встретились с Алексеем Ищуком – режиссёром, хореографом, педагогом ВГИКа и ГИТИСа, руководителем всероссийской школы хореографов накануне премьеры в Рязанском театре кукол. 21,22 и 23 февраля зрители увидят трагикомическую сказку для взрослых Карло Гоцци «Король-Олень», где наш герой выступает в роли хореографа-постановщика. Репетиции идут полным ходом, поэтому наша встреча происходит в перерыве «между делом».



– Здравствуйте, Алексей. Вы стали хореографом в 21 год. Как это возможно?



– Это стало возможным благодаря одной встрече, которая перевернула мою жизнь и увлекла в этот творческий процесс. Я бросил университет, о чём никогда не пожалел. И с тех пор моя жизнь полна неопределённости, но в тоже время чудесных встреч, впечатлений и деяний. Отсутствие профессионального балетного образования помогает мне лучше понять людей, которые его тоже не имеют, и в тоже время артистам балета я могу дать нечто такое, чего они были лишены. В этом моя уникальность. Если вы хотите танцевать, то танцуйте. И может случиться так, что Бог пошлёт выход на большую сцену. В любом случае, когда вы танцуете, то посылаете в космос энергию, неизъяснимую словами.



– В одном интервью вы апеллировали к цитате Ницше: «Будь проклят тот день, когда я не танцевал хоть раз». Ваше утро начинается с классического станка?



– Да, это действительно так. Но утро начинается не с классического станка, а с авторской разминки, с элементами джаз-модерна и йоги. Тело должно успевать за полётом мысли.



<noscript><iframe title="Алексей Ищук о премьере спектакля "Король-олень"" width="696" height="392" src="https://www.youtube.com/embed/jZqeeyehuc4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

– Как хореограф-постановщик вы работаете в разных театрах. Чем отличается провинциальный театр от столичного? Есть ли особенности работы в Большом театре?



– Ничем ровным счётом не отличаются, если в труппе живёт творчество, страсть к театральному феномену. Возможные сложности только инспирируют на больший творческий подъём. Я благодарен в этом смысле всем людям. И тем, кто меня поддерживает, и тем, кто создаёт преграды. Без вторых жизнь была бы немножечко приторной.



– Вы уже работали с Олегом Жюгждой в Рязани на «Женитьбе». Как возникла идея повторить дуэт?



– Когда мы выпустили «Женитьбу», то подумали, что было бы хорошо что-то сделать ещё именно в Рязани. «Подвесили» мысль во Вселенную и вот сложилось, чему я очень рад.

– Почему «Король-Олень»?



– «Король-Олень» – спектакль, в котором сошлись контрастные жанры. Эксцентрика и мелодрама, мистика и сатира. Жанр, который Карло Гоцци проповедовал, очень подвижный, и именно поэтому актуальный. За счёт контрастов, происходящих на сцене, зритель выбивается из бытовой рутины, его внутренний мир волнуется, сердце смягчается и стремится к возвышенному. Карло Гоцци владеет искусством сплетать контрасты в одной пьесе, и поэтому история 3 века живёт и пульсирует. И кроме этого мы просто обязаны восстановить справедливость. Ведь Голливуд использует Карло Гоцци и не говорит!!!!! Карло Гоцци написал историю о переселении одной сущности в другую за 300 лет до «Аватара»! А на сцене, с помощью феномена театра кукол, мы получим более глубокое, чем в 3D кинотеатре, живое погружение… Блестящая музыка, очень интересная сценография и костюмы, присутствие шаманизма, флёр комедии де лярте, как ещё один ответ Голливуду («Джокер» – комедия масок, брошенная в реалии современной цивилизации).



– Судя по бекстейджу в социальных сетях театра, в спектакле будет много хореографии?

– Я не разбиваю спектакль на вербальные и хореографические куски. Деяние постановочной группы – это сплав. Для меня спектакль – это единое полотно. Я обожаю, когда работа хореографа растворяется в атмосфере спектакля. Когда зритель не видит швов, когда есть движение, давление сюжета, который тебя обволакивает. Я искренне верю, что это самое важное.



– У Вас есть «Балет на футбол»? И вы рассказали о мечте поставить этот балет именно в Рязани?



– Да, идея родилась феноменальным образом. Изначально речь шла о постановке джазового балета, к которому я должен был написать либретто. Приступил к работе и помимо моей воли рука написала либретто про футбол (И это было абсолютно не связано с предстоящим чемпионатом мира, хотя, по стечению обстоятельств, балет поставили именно в 2018 году). У меня появился композитор, и был такой момент, когда очень много было сделано, но не было точки опоры. Поэтому о мечте я и говорил в Рязани,когда ставил «Женитьбу». И буквально через неделю мне позвонили из Уфы. Спасибо Башкирскому театру оперы и балета, что они кинулись со мной в эту авантюру, дали мне «зелёный свет». Все от сотрудников постановочного цеха до артистов балета этим увлеклись. Если бы не их самоотверженность, мы бы не смогли это показать.



– Вы снова в Рязани. Загадывайте желание!!!



– Я мечтаю поставить балет про футбол в двух актах, и об аншлагах 21,22 и 23 февраля на спектакле «Король-Олень» в Рязанском театре кукол.



Фото: Ирина Чибизова и личная страница Алексея Ищука в ВК

