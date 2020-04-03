Режим работы отделений Сбербанка в Рязани и Рязанской области

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4 и 5 апреля 2020 года все офисы Сбербанка, расположенные на территории города Рязани и Рязанской области, будут работать согласно режиму работы в субботу и воскресенье соответственно.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении банка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Банкоматы и информационно – платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 будут функционировать в обычном режиме.

График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»); 8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы); 8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ (бесплатно)).

Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления. Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация.

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