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Региональный оператор ответил на жалобы рязанцев на невывезенный мусор

В выходные рязанцы пожаловались на уборку мусора в городе. В соцсетях размещались фото переполненных контейнеров  из разных районов города. Стоит отметить, что с 1 ноября в Рязанской области официально начал работу Региональный оператор по обращению с отходами ООО «Эко-Пронск».

Компания ответила горожанам на своей странице в соцсети. ООО «Эко-Пронск» поблагодарило горожан за активное выявление мест значительного скопления отходов.

По словам оператора, все указанные адреса были проанализированы и распределены по регулярным и дополнительным графикам движения мусоровозов.

ООО «Эко-Пронск» пообещало, что с нелегальными свалками в ближайшей перспективе будет покончено, а экология в городе значительно улучшится.

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