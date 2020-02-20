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Радио Шансон Рязань запускает новый розыгрыш к 23 февраля

Радио Шансон Рязань запускает новый розыгрыш к 23 февраля.

Условия следующие:

  • слушать эфир
  • отвечать правильно на вопросы до 21 февраля 2020 и стать финалистом проекта.
  • подписаться на группу Радио Шансон Рязань и сделать репост записи!

Победитель получит швейцарские часы марки «Traser» от магазина часов «Кварц Механыч».

Участников розыгрыша ожидает море поощрительных призов от партнёров «Техцентр 4 на 4», автосалона «Mitsubishi», Регион 62, ДоДо Пицца, Салон Тайского СПА.

25 февраля в 12.00 на радио выберут 10 счастливчиков и пригластя их в Кафе Шансон.

Победители будут определены рандомно.

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