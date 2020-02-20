Радио Шансон Рязань запускает новый розыгрыш к 23 февраля.
Условия следующие:
- слушать эфир
- отвечать правильно на вопросы до 21 февраля 2020 и стать финалистом проекта.
- подписаться на группу Радио Шансон Рязань и сделать репост записи!
Победитель получит швейцарские часы марки «Traser» от магазина часов «Кварц Механыч».
Участников розыгрыша ожидает море поощрительных призов от партнёров «Техцентр 4 на 4», автосалона «Mitsubishi», Регион 62, ДоДо Пицца, Салон Тайского СПА.
25 февраля в 12.00 на радио выберут 10 счастливчиков и пригластя их в Кафе Шансон.
Победители будут определены рандомно.
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