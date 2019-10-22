Преподаватели и студенты Рязанского филиала института культуры обратились к Путину

14 октября вышел приказ о закрытии рязанского филиала Московского государственного института культуры. Теперь у студентов есть время до 3 декабря, чтобы написать заявление о переводе в головной вуз в Москве. Но студенты и преподаватели не собираются сдаваться.

В понедельник, 21 октября, в группе #заРФМГИК, созданной в социальной сети ВКонтакте в поддержку вуза, появилось видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

В ролике рассказывается о том, что рязанский филиал с 1980 по 2019 годы выпустил более 8500 специалистов для учреждений культуры и искусства Российской Федерации. Если институт закроют, то много талантливой молодёжи пойдёт работать не по призванию, так как учёба в Москве им не по карману, а педагоги останутся без любимой работы. Студенты и преподаватели просят главу государства разобраться в этой ситуации.