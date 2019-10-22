На главную Видео Преподаватели и студенты Рязанского филиала института культуры обратились к Путину
ВидеоРязаньКультура

Преподаватели и студенты Рязанского филиала института культуры обратились к Путину

14 октября вышел приказ о закрытии рязанского филиала Московского государственного института культуры. Теперь у студентов есть время до 3 декабря, чтобы написать заявление о переводе в головной вуз в Москве. Но студенты и преподаватели не собираются сдаваться.

В понедельник, 21 октября, в группе #заРФМГИК, созданной в социальной сети ВКонтакте в поддержку вуза, появилось видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

В ролике рассказывается о том, что рязанский филиал с 1980 по 2019 годы выпустил более 8500 специалистов для учреждений культуры и искусства Российской Федерации. Если институт закроют, то много талантливой молодёжи пойдёт работать не по призванию, так как учёба в Москве им не по карману, а педагоги останутся без любимой работы. Студенты и преподаватели просят главу государства разобраться в этой ситуации.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Физик Рудольф Бьеран прочитал стихи Есенина на французском

Телеканал НТВ показал сюжет про рязанского журналиста, пожаловавшегося на слишком сексуальную судью

Рязанский митрополит рассказал, как правильно поминать усопших в дни великого поста