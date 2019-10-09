Появилась новая информация об убийстве ветерана ВОВ и его жены в Рязани

Появляются новые подробности расследования уголовного дела по факту убийства в Рязани ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги.



Напомним, утром в среду, 9 октября, Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого – 20-летнего молодого человека. Ранее появилась информация, что он жил в Рязани, затем стало известно, что парень – уроженец Пронского района.



По данным сайта издательства «Пресса», Максим К. рос с отцом и мачехой.



– Ничего плохого ни о нём, ни о его семье в селе сказать не могут, – отмечается в заметке.



«МК в Рязани», со ссылкой на собственный источник, сообщает, что пенсионеров убили молотком. Они погибли от полученных черепно-мозговых травм. Также сообщается, что молоток был обнаружен недалеко от места убийства. на нём обнаружены отпечатки пальцев подозреваемого.

