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Появилась новая информация об убийстве ветерана ВОВ и его жены в Рязани

Появляются новые подробности расследования уголовного дела по факту убийства в Рязани ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги. 

Напомним, утром в среду, 9 октября, Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого – 20-летнего молодого человека. Ранее появилась информация, что он жил в Рязани, затем стало известно, что парень – уроженец Пронского района. 

По данным сайта издательства «Пресса», Максим К.  рос с отцом и мачехой. 

– Ничего плохого ни о нём, ни о его семье в селе сказать не могут, – отмечается в заметке.

«МК в Рязани», со ссылкой на собственный источник, сообщает, что пенсионеров убили молотком. Они погибли от полученных черепно-мозговых травм. Также сообщается, что молоток был обнаружен недалеко от места убийства. на нём обнаружены отпечатки пальцев подозреваемого. 

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