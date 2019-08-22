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После «Лесной сказки» дети из Иркутска отказались от всех предложенных вариантов отдыха в Рязанской области

В четверг, 22 августа, на пресс-конференции губернатор Николай Любимов рассказал о своём видении ситуации с проживанием детей из Иркутской области в лагере «Лесная сказка».

По словам губернатора, лагерь соответствует всем нормам и правилам и в Рязанской области «много таких лагерей».

Тем не менее, определённые нарушения в лагере были: в частности, слишком большая плотность размещения детей, мебель в плохом состоянии, которую срочно пришлось менять. Любимов отметил, что иркутская соцзащита сама выбрала этот лагерь, ориентируясь преимущественно на цену, при этом чиновники располагали всей достоверной информацией об условиях в «Лесной сказке».

Причиной возникшей ситуации глава региона считает «позицию некоторых взрослых», из-за которой дети не должны были страдать.

У людей были другие ожидания и нерадужное настроение, после того, что им пришлось пережить дома, подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что дети из Иркутска отказались от всех предложенных вариантов отдыха в Рязанской области после пребывания в «Лесной сказке».

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