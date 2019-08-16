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Рязань и Исфахан рассмотрели возможности сотрудничества

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская встретилась с официальной делегацией из иранского города Исфахана. Гости принимают участие в работе II Форума древних городов. Делегацию возглавил мэр города Исфахана Гходратулла Нарузи. Во встрече также приняли участие заместители главы администрации Рязани Игорь Тишин и Владимир Бурмистров.

Юлия Рокотянская отметила, что для Рязани международный Форум – это возможность расширить экономические границы и международные связи. Она рассказала гостям о развитии отношений с городами-побратимами.

Руководитель иранской делегации Гходратулла Нарузи подчеркнул, что у Исфахана в России есть город-побратим – Санкт-Петербург, но они готовы рассмотреть возможность сотрудничества в разных сферах и с Рязанью. На встрече подробно обсудили вопросы взаимодействия Рязани и Исфахана в образовании, торговле, медицине, культуре и туризме.

Исфахан – третий по величине город Ирана, его история насчитывает три тысячи лет. В нем расположено большое количество памятников исламской архитектуры, 7 из них внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Исфахане производят ковры, текстиль, развиты ручные ремесла, работают сталелитейный и нефтеперерабатывающий заводы.

Стороны договорились в ближайшее время разработать конкретные предложения по сотрудничеству двух городов. Представители Рязани и Исфахана обменялись сувенирами. Мэр Исфахана Гходратулла Нарузи пригласил рязанскую делегацию посетить Иран в рамках мероприятий проекта «Исфахан – 2020». В свою очередь Юлия Рокотянская пригласила гостей приехать в Рязань на празднование Нового года и принять участие в проекте «Рязань – Новогодняя столица России 2020».

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