Полицейские провели рейды по ночным барам Рязани

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В ночь с пятницы на субботу сотрудники полиции провели рейды по барам в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Полицейские проверяли соблюдение миграционного законодательства, выявляли несовершеннолетних в барах, нарушения при торговле алкоголем, а также состояние общественного порядка в целом. В рейдах также принимали участие представители Роспотребнадзора.

Было проверено два бара. В заведении в Советском районе Рязани обнаружили два литра спиртного с истекшем сроком годности. По данному факту возбуждено административное производство по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ. Также там был найден баллон с веселящим газом.  Возбуждено административное производство по ст. 6.6. КоАП РФ.

В Московском районе Рязани бар торговал спиртным без лицензии. Кроме того, не было документов и на сам алкоголь. В итоге было изъято 17 литров выпивки. Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства. 

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