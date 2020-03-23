Полицейские провели рейды по ночным барам Рязани

-

В ночь с пятницы на субботу сотрудники полиции провели рейды по барам в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



Полицейские проверяли соблюдение миграционного законодательства, выявляли несовершеннолетних в барах, нарушения при торговле алкоголем, а также состояние общественного порядка в целом. В рейдах также принимали участие представители Роспотребнадзора.



Было проверено два бара. В заведении в Советском районе Рязани обнаружили два литра спиртного с истекшем сроком годности. По данному факту возбуждено административное производство по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ. Также там был найден баллон с веселящим газом. Возбуждено административное производство по ст. 6.6. КоАП РФ.



В Московском районе Рязани бар торговал спиртным без лицензии. Кроме того, не было документов и на сам алкоголь. В итоге было изъято 17 литров выпивки. Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства.

