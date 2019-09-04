Почётный гражданин Рязани Юрий Смирнов отметил 70-летний юбилей

И.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина поздравила с юбилеем почётного гражданина города Рязани, генерального директора ОАО «Рязанский Радиозавод» Юрия Смирнова с юбилеем. 26 августа Юрию Леонидовичу исполнилось 70 лет. Руководитель администрации пожелала ему здоровья, счастья и профессиональных успехов.

– Примите самые искренние слова признательности за Ваш многолетний, добросовестный труд. Ваша жизнь это пример для молодежи – жизнь человека труда, посвятившего себя родному городу. Спасибо Вам за самоотдачу, подвижничество и ответственность. Пусть Ваши силы, энергия и целеустремленность как можно дольше служат Рязани, – отметила Елена Сорокина.

Юрий Леонидович Смирнов родился 26 августа 1949 года. На Радиозавод он пришёл в 1967 году. В 1974 году окончил Рязанский радиотехнический институт и продолжил работу на предприятии. Прошел трудовой путь от инженера-конструктора до генерального директора, которым стал в 1997 году.

В октябре 2002 года Юрий Смирнов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Юрий Леонидович награжден Почетной грамотой Губернатора Рязанской области за большой личный вклад в развитие экономики Рязанской области, награжден значком Почетный радист, неоднократно поощрялся Благодарственными письмами администрации города Рязани.