Парковый квартал «Голландия»: новая концепция «4 сезона»

Девелопер «Мармакс» рассказал о новой концепции «4 сезона» двор-парка в парковом квартале бизнес-класса «Голландия».

«Голландия» – уникальный проект для нашего города, расположенный на Касимовском шоссе.

По словам представителей компании, парковый квартал – новое пространство для отдыха, где много внимания уделено проектированию двор-парка более 1 га.

«Концепция «4 сезона» заключается в оформлении двор-парка с учетом времени года. В квартале всю весну и лето будут сменяться ароматы, осенью вас будут радовать своими красками несколько видов клёнов, а зимой своим насыщенным зеленым цветом будут бодрить ели, елки и туи, — пояснили в «Мармакс». — Наша управляющая компания премиум-класса «Привилегия комфорта» обеспечит двор-парк всем необходимым: личным садовником, распылителями для полива газонов, новыми видами растений и новыми вазонами при необходимости».

Девелопер отметил, что проект ландшафтного оформления предусматривает особое ландшафтное освещение.

«Помимо разнообразия растений и деревьев, во дворе будет ландшафтное освещение, которое вечерами будет создавать особую уютную атмосферу для жителей квартала. Ландшафтный дизайн будет выглядеть необычно и очень стильно. Парковый квартал станет одним из самых экологичных и уникальных мест в городе», — заключили в пресс-центре.

Парковый квартал «Голландия» — баланс городской жизни и природного окружения.

Подробнее о парковом квартале «Голландия» вы узнаете по тел. 500-005

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