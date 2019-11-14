Осенью вновь возрос интерес рязанцев к ипотеке

За январь-сентябрь 2019 года банковские учреждения предоставили жителям Рязанской области 7824 рублевых ипотечных жилищных кредита (ИЖК) на общую сумму 14,2 млрд рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем кредитования снизился на 12,7%, а количество выданных кредитов – на 9%. «Активность населения на рынке ипотечного кредитования снижалась в первом полугодии под влиянием ужесточения условий банковского кредитования. Кредитные организации увеличивали ставки по кредитам, а также применяли повышенные коэффициенты риска для ипотеки с первым взносом менее 20%. — поясняет управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Но затем на фоне снижения ключевой ставки Банка России вектор изменился».

Начиная с июня 2018 года, кредитные организации ежемесячно уменьшали стоимость ИЖК. Средняя ставка в Рязанской области к началу октября снизилась до 9,55%. В этих условиях в регионе в третьем квартале отмечался устойчивый рост количества и объема выданных ипотечных кредитов. За июль-сентябрь 2019 года объем кредитования увеличился на 16,8%, а количество выданных ИЖК на 15,3%.

Совокупная величина задолженности по ИЖК, предоставленным региональным заемщикам, на начало октября составила 52,2 млрд рублей. Качество обслуживания долга по ипотеке оставалось на высоком уровне, неплатежи населения на 01.10.2019 составили всего 0,6% от суммарной задолженности.

На 1 октября 2019 года на территории Рязанской области работали 3 региональных банка, 3 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, 3 представительства кредитных организаций, 212 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы, передвижные пункты кассовых операций).

Информация о результатах деятельности кредитных организаций в областях, входящих в ЦФО, представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» № 10 за 2019 год на официальном сайте www.cbr.ru.