Новый Генплан Рязани поможет ликвидировать пробки

В Рязани планируют разработать новый Генплан города. к его созданию приступят в ближайшее время. Об этом в четверг, 10 октября, во время публичного отчёта правительства Рязанской области в «Точке кипения» сообщил главный архитектор Рязанской области Дмитрий Васильченко.



По словам Васильченко, Генплан будет разрабатываться с учётом того, чтобы решить проблему с пробками в Рязани в часы пик.



Стоит отметить, что пробки регулярно образуются на Московском шоссе, в центре города, на Северной окружной, а также на въезде и выезде из Дашково-Песочни.

