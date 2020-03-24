Новые данные о коронавирусе в Рязанской области

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По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по состоянию на 16.00 в регионе зарегистрированы 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019 у граждан Российской Федерации, вернувшихся из Франции.

Ведется постоянный мониторинг ситуации, в том числе осуществляется контроль за гражданами, прибывающими в наш регион из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Организовано их медицинское наблюдение, включающее лабораторное обследование на коронавирусную инфекцию.

В целом на 16.00 24 марта 2020 года поступила информация о 864 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

В настоящее время медицинское наблюдение осуществляется в отношении 754 человек, все проходят лабораторное обследование на коронавирус. Завершено медицинское наблюдение у 110 человек, все обследованы и здоровы.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

