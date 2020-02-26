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Николай Любимов встретился с представителями НКО Благотворительный Фонд «Столица милосердия»

В среду, 26 февраля, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с представителями НКО Благотворительный Фонд «Столица милосердия».

Губернатор отметил, что Благотворительный Фонд «Столица милосердия» и компания «Фармэко» помогают детям, которые нуждаются в особом внимании.

– Не только государство должно и может заботиться о них, но и благотворители, которые чувствуют свою социальную ответственность. Самое главное в этой работе – благодарность тех детей, которым вы непосредственно помогаете, – заявил глава региона.

Директора Фонда «Столица милосердия» Анна Деникина рассказала, что работает с компанией «Фармэко» не первый год. По её словам, благотворительная помощь не ограничивается только подарками детям на праздники, действуют программы, направленные на оказание поддержки в их лечении, воспитании и уходе.

Николай Любимов вручил благодарность Губернатора Рязанской области коллективам НКО Благотворительный Фонд «Столица милосердия» и ГК «Фармэко» – холдинга, который строит на территории региона фармацевтическое инновационное предприятие, оказывает поддержку в восстановлении храмов.

В январе 2020 года благотворительную помощь Фонда «Столица Милосердия» получили Рязанский дом ребенка, Детская ОКБ им. Дмитриевой, областной санаторий им. Ленина, детский санаторно-оздоровительный Центр «Колос», Елатомский детский дом для умственно отсталых детей, региональный КЦСОН «Семья». Как сообщает сайт регионального правительства, им были переданы одежда, игрушки, принадлежности для ухода за детьми, а также коляски, манеж, кроватки, порошок, питание для детей для стационарных отделений.

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