Николай Любимов встретился с главой администрации Касимовского района

В субботу, 21 сентября, состоялась рабочая встреча губернатора Николая Любимова с главой администрации муниципального образования – Касимовский муниципальный район Германом Боковым. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.



В ходе встречи речь шла о развитии Касимовского района. Обсуждались вопросы строительства и ремонта учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, ремонта дорог в муниципалитете. По словам губернатора, для того, чтобы эта работа шла оперативно, нужно ускорить процесс подготовки проектно-сметной документации.



– Важно учитывать и то, что считают наиболее необходимым сами жители. Судя по обращениям граждан Касимовского района, актуальны вопросы ремонта дорожной сети, водоснабжения и водоотведения, повышения качества и доступности медпомощи,– отметил губернатор.– Приоритеты в работе нужно расставлять с опорой на мнение людей. Для этого, в первую очередь, с ними надо чаще общаться: в ходе личных встреч, в соцсетях. Кроме того, хорошо зарекомендовали себя институты ТОС и сельских старост. Их представители будут вашими помощниками, связующим звеном с населением.



Герман Боков поблагодарил Губернатора Николая Любимова за поддержку, которую правительство региона оказывает в решении насущных вопросов. Он проинформировал о планах по развитию территорий, в частности, о строительстве Дома культуры и обновлении хоккейной площадки в р.п. Гусь-Железный.



– У нас есть чёткое понимание развития района и цель – выполнение задач, поставленных руководством страны и региона, служение народу, повышение качества жизни наших людей,– сказал Герман Боков.– Трудностей мы не боимся и поступательно, на основе составленного плана, движемся вперёд.



В рамках встречи речь также шла о совместной работе по сохранению памятников истории и культуры, а также повышению туристской привлекательности Касимовского района.

