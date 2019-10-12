Николай Любимов встретился с главой администрации Ермишинского района

Губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл рабочую встречу с главой администрации Ермишинского района Евгением Чвановым. Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети.



– Сегодня с Евгением Чвановым обсудили планы по развитию Ермишинского района, – написал Любимов. – Здесь активно реализуется областная программа поддержки местных инициатив. В этом году в ней участвуют сразу три проекта, один из них – благоустройство площадки для праздника «Сабантуй» в селе Азеево.



Ермишинский район преимущественно сельскохозяйственный, поэтому привлечение инвесторов необходимо для создания новых рабочих мест, повышения качества жизни людей. Хорошо, что руководство района это понимает. Поручил главе уделить особое внимание подготовке проектно-сметной документации для ремонта и строительства объектов. Это не менее важное направление работы.

