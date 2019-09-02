Николай Любимов: ВДВ меняет человека навсегда. Десантник узнаваем и в мирной, и в военной жизни

В понедельник, 2 сентября, состоялось торжественное мероприятие, посвящённое началу учебного года в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном ордена Суворова дважды Краснознаменном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

На торжественном мероприятии присутствовали заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко, и.о. командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Владимир Кочетков, Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, начальник РВВДКУ Алексей Рагозин, представители городских и областных органов власти, духовенства, ветераны, юнармейцы, почетные гости.

С началом учебного года от имени Министра обороны и коллегии Министерства присутствующих поздравил Юрий Садовенко. «Сегодня в вооруженных силах к учебным занятиям приступают слушатели и курсанты, воспитанники и воспитанницы образовательных организаций Министерства обороны. Открывается новая страница и в истории прославленного Рязанского Воздушно-десантного училища. Тысячи офицеров получили в его стенах фундаментальные знания. Научились оперативно действовать и принимать нестандартные решения в самых сложных ситуациях», – отметил заместитель Министра обороны Российской Федерации.

Губернатор Николай Любимов отметил, что в этом году для РВВДКУ было утверждено 454 новых места для будущих офицеров и 178 – для прапорщиков, при этом абитуриентами подано около полутора тысяч заявлений. Таким образом, курсантам пришлось пройти строжайший отбор.

«Учеба в десантном училище – серьезное дело. Прославленное Рязанское десантное училище оснащено по последнему слову техники. Преподавательский состав имеет высочайшую квалификацию, многие обладают реальным боевым опытом. Вам есть на кого равняться и с кого брать пример. Учитесь и служите с честью, – сказал Николай Любимов, обращаясь к первокурсникам. – ВДВ меняет человека навсегда. Десантник узнаваем и в мирной, и в военной жизни. Это всегда особые люди. Там, куда они спускаются с неба, не будет места врагам».