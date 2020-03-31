Николай Любимов рассказал о ситуации в Рязани в эфире федерального телеканала

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Во вторник, 31 марта, на телеканале «Россия-24» губернатор Николай Любимов рассказал о ситуации с коронавирусом в Рязанской области. 

Глава региона рассказал, что на данный момент коронавирус выявлен у трёх рязанцев, они все вернулись из турпоездок за границу. Все проходят лечение в больнице имени Семашко, состояние пациентов удовлетворительное.

Выявлен ещё один больной с подозрением на COVID-19. Его анализы направлены в Москву, пока диагноз не подтверждён. 

– Естественно, готовимся к неблагополучным ситуациям, – отметил Николай Любимов. – Сейчас подготовлено 75 коек, за два дня можем развернуть ещё 620 коек. Ситуацию держим под контролем. Надеемся, что все жители будут соблюдать режим изоляции. 

Губернатор также отметил, что с каждым днём людей на улицах становится меньше. Они начинают понимать всю серьёзность ситуации. 

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