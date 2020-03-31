Николай Любимов объявил о проведении конкурса чтецов стихотворений о войне

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов у себя на странице в соцсети сообщил о проведении конкурса  чтецов стихотворений о ВОВ. 

Друзья! Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, мы не вправе забывать о приближающемся 75-летии Победы в Великой Отечественной войне.⠀

Я предлагаю вам принять участие в видеоконкурсе чтецов «Победу дедов у нас не отнять». Это можно и нужно сделать, не выходя из дома:

запишите на видео своё сольное чтение стихотворения любого автора, посвящённое Великой Отечественной войне;

участвовать могут рязанцы от 6 лет и старше;

присылайте свои видеозаписи на почту iackt-ryazan@mail.ru и выкладывайте их в соцсетях с хештегом #сижудомаберегудеда.⠀

Определим лучших в трех возрастных категориях и вручим достойные призы:

за I место –  100 000 рублей,

за II место –  50 000 рублей,

за III место –  25 000 руб.⠀

Призовые средства – спонсорские, их выделили люди, неравнодушные к сохранению памяти о нашей победе и о наших героях. Участвуйте в конкурсе и берегите друг друга!

Положение о конкурсе размещено на сайтах министерства образования и молодёжной политики и министерства культуры и туризма Рязанской области.

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